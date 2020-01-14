Ролик на YouTube помог мальчику спасти бабушке жизнь

Женщина находилась в душе, когда ее внук услышал подозрительные звуки, доносящиеся из ванной комнаты. Он решил проверить, все ли в порядке, и обнаружил, что у бабушки случился приступ эпилепсии.

Ребенок быстро вспомнил видео на YouTube, которое он когда-то смотрел. В ролике спасали девочку, которая тонула в бассейне. Юный герой не растерялся и быстро спустил воду в ванной, а потом поднял голову бабушки, чтобы та не захлебнулась.

После он сразу же побежал к соседям за помощью, но это было безрезультатно. Тогда мальчик быстро сориентировался: оперативно позвонил в «скорую» самостоятельно, и только после — матери.

Медработники отвезли пострадавшую в больницу.