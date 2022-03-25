Рок-музыканты Князев Хелависа написали саундтрек к российскому мультфильму «Финник»

Мультфильм «Финник», созданный студией компьютерной анимации «Петербург» (ГК «Рики»), вышел в российский прокат. Саундтрек к проекту создали лидер рок-группы «Княzz» и один из основателей группы «Король и Шут» Андрей Князев и лидер группы «Мельница» Хелависа (Наталья О’Шей). Об этом сообщило ИА НСН.

25 марта вышел альбом «Финник. Музыка из фильма». Главный трек является переработанной версией песни «Проклятый старый дом», музыку к которой написал Михаил Горшенев (Горшок). По словам создателей песни, композиция сохранила «уважение к оригиналу».