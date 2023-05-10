Интересное 10 мая 2023, 16:01 Рок-группа Sum 41 распалась Рок-группа из Канады Sum 41 объявила о распаде после 27 лет работы

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Канадская рок-группа Sum 41 объявила о распаде. Музыканты совместно работали на протяжении 27 лет. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на социальные сети коллектива.

Перед тем, как завершить существование, группа выпустит прощальный альбом. Он будет называться Heaven: x: Hell. Артисты поблагодарили своих слушателей за поддержку и верность.

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Также группа выступит на всех запланированных концертах и отправится в мировое турне.