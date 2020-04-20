Родившегося во время пандемии ребенка назвали Санитайзер

Дав новорожденному мальчику такое имя, семья не потеряет в памяти сложное время, в которое мир борется с пандемией коронавируса, и в которое у них родился сын, указано в материале. Для борьбы с COVID-19 во всех странах используется многочисленная техника, лекарственные препараты и химические средства для дезинфекции. В числе последних есть санитайзер (или антисептик).

Родители рассказали, что врачи отреагировали на новое имя малыша с улыбкой. «Когда люди станут вспоминать о коронавирусе, они будут говорить, что именно это химическое средство спасло их от инфекции», — рассказал отец мальчика. Семейная пара отметила, что пандемия касается всего человечества, и, по мнению родителей малыша, такой поступок можно считать их вкладом в борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Выбору имени для ребенка в семье уделяют много времени. И в последнее время все чаще родителям хочется, чтобы их чадо получило необычное имя. В погоде за уникальностью многие слишком увлекаются и против выбранного имени восстают ни только в семье новорожденного, но и в государстве, где малыш появился на свет. HuffingtonPost собрал случаи с именами, которыми запретили называть детей в разных странах. «360» привел часть этих интересных историй.