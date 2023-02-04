Интересное 04 февраля 2023, 18:56 Родившегося в Турции ягненка с шестью ногами показали на фото TRT: в Турции родился ягненок с шестью ногами Twitter

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Необычный ягненок родился в Турции — он появился на свет сразу с шестью ногами. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Ягненок из-за врожденной аномалии не может ходить. Пастух рассказал, что после публикации видео с животным в социальной сети у него резко увеличилось число подписчиков.

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Подобные физиологические аномалии нередко встречаются у животных. Например, в Израиле родилась первая за 2000 лет красная корова. Согласно древней книге Тора, их использовали в жертвоприношениях, а пепел использовали для очищения людей.

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Однако историки увидели в этом более зловещее предзнаменование. Они изучили книги пророков Исайи и Даниила, выяснив, что красная корова на самом деле является предвестником Апокалипсиса.

Также ранее в Южной Африке родился котенок с двумя ртами, тремя глазами и двумя носами.