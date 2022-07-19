Родителям рассказали, что делать, если ребенок капризничает в магазине

Многие дети во время похода в магазин начинают капризничать и требовать от родителей купить им подарок. При этом часто взрослые не знают, как реагировать на такое поведение. Эксперт сервиса «Актион Образование», кандидат психологических наук, психолог Александра Фокина рассказала, как вести себя в подобной ситуации, передал сайт kp.ru.

По словам специалиста, подобное поведение является вполне нормальным. Переживать стоит, напротив, в том случае, если ребенок проявляет пассивность. Однако, родителям не стоит поддаваться на провокации детей. Таким образом они решат, что подобное поведение является правильным и помогает им достичь своих целей. Кроме того, не стоит подбадривать ребенка покупками в случае ссоры.

Эксперт пояснила, что кроме подарков существует множество других способов проявлять любовь. Чтобы не вестись на провокации детей, важно понять, какие именно эмоции вы компенсируете посредством подарков. Доказать, что вы являетесь хорошим родителем можно с помощью заботы или совместного времяпрепровождения.