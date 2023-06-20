Интересное 20 июня 2023, 17:23 Robb Report: NASA определилось с датой старта космической миссии к астероиду Психея

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Американское аэрокосмическое агентство (NASA) начнет свою космическую миссию к астероиду Психея в конце этого года, написало издание Robb Report.

Агентство потратит на подготовку и отправку автоматического зонда к астероиду около одного миллиарда долларов, сообщили «Аргументы и факты».

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Астероид открыл итальянский астрономом Аннибале де Гаспарис в 1852 году. Психея в древнегреческой мифологии означает олицетворение души.