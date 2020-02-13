13 февраля 2020, 05:27
Рябинина: Петербург может стать промышленным центром РФ
Руководитель направления по связям с общественностью и СМИ АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Анастасия Рябинина заявила, что Санкт-Петербург имеет потенциал, чтобы стать промышленным центром страны. Об этом сообщило РИА ФАН.
В ходе пресс-конференции «Почему крупные компании переезжают в Петербург» в Медиацентре «Патриот» Анастасия Рябинина ответила на вопрос, может ли Санкт-Петербург стать центром промышленности РФ.
«Он уже первый инновационный город в стране, регион в стране. Вполне может. У нас есть все возможности и кадры», — заявила она.
Также Рябинина рассказала о ходе реализации федерального проекта «Особая экономическая зона „Санкт-Петербург“». Она заявила, что рост инвестиций за время работы ОЭЗ составил более 20%.