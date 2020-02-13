Рябинина: Петербург может стать промышленным центром РФ

В ходе пресс-конференции «Почему крупные компании переезжают в Петербург» в Медиацентре «Патриот» Анастасия Рябинина ответила на вопрос, может ли Санкт-Петербург стать центром промышленности РФ.

«Он уже первый инновационный город в стране, регион в стране. Вполне может. У нас есть все возможности и кадры», — заявила она.

Также Рябинина рассказала о ходе реализации федерального проекта «Особая экономическая зона „Санкт-Петербург“». Она заявила, что рост инвестиций за время работы ОЭЗ составил более 20%.