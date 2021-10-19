Риз Уизерспун призвала Disney создать мультфильм про необычную принцессу

Голливудская актриса Риз Уизерспун посоветовала студии Walt Disney создать мультфильм про принцессу с инвалидностью. По ее словам, таким образом получиться разнообразить кинематограф. Об этом сообщило издание CinemaBlend.

Студия уже встала на путь, отвечающий современным тенденциям. В мультфильма компании стало появляться все больше персонажей различной сексуальной ориентации, а также расовой и этнической принадлежности. Одним из таких мультфильмов стал «Райя и последний дракон». Тем не менее, фанаты надеются, что студия внесет еще большее разнообразие, передало РИА ФАН.

«Я пишу вам это сообщение как молодая женщина, которая всегда любила фильмы Disney, но никогда не видела себя в них. Создание принцессы-инвалида (мы знаем, насколько влиятельны эти персонажи) дало бы миллионам детей по всему миру бесценный шанс увидеть, как они переживают приключения, живут насыщенной жизнью и становятся героями своих собственных историй», — отметила актриса.