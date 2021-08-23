Риелторы рассказали о плюсах покупки готового дома

Покупать готовый дом значительно выгоднее, чем строить его самостоятельно. Таким мнением поделился риелтор Павел Боровиков. Об этом сообщило URA.ru.

«При грамотном риелторе купить участок с готовым домом можно на 30% дешевле, чем строить дом самостоятельно, потому что строители, условно, говорят — построим за миллион. По ходу дела цена становится два-три миллиона, вырастает в два-три раза, а деваться уже некуда. Еще ни разу не было, чтобы строители уложились в смету», — рассказал эксперт.

Специалист отметил также, что важно определиться с целью покупки. Боровиков заявил, что если на даче человек проводит лишь маленькую часть своего времени, то ему будет значительно выгоднее вовсе не покупать дачный участок. Эксперт порекомендовал снимать дачу на короткий период.

«Если периодически отдыхать, то снять коттедж будет экономически более целесообразно. Если его тянет к земле, хочет иметь свой дом, то тут, безусловно, только покупка», — подытожил он.