Интересное 10 мая 2023, 17:42 Риелтор Апрелев рассказал, при каком условии спрос на ипотеку в Арктической зоне вырастет Риелтор Апрелев заявил, что льготной ипотеки не достаточно, чтобы привлечь людей в регионы

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Для того, чтобы привлечь людей в Арктическую зону, льготной ипотеки недостаточно. Таким мнением поделился вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист заявил, что он поддерживает введение льготной ипотеки. Однако отметил, что в регионах необходимо создать подходящие условия для жизни. Важно улучшать инфраструктуру, а также формировать экокультуру проживания.

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«Их же (Арктические регионы — прим. ред.) можно сравнить со Скандинавией, где суровый климат, но люди там живут, туда идет общемировая миграция населения. Это связано не только из-за высоких доходов, но и потому что там природа, инфраструктура», — отметил Апрелев.