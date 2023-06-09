09 июня 2023, 17:39
«Ридус»: занятия танцами улучшают здоровье пожилых людей
Ученые Университета Лидса в Англии провели исследование и выяснили, что регулярные занятия танцами поддерживают здоровье пожилых людей и улучшают их общее самочувствие. Об этом сообщил сайт «Ридус».
Специалисты подчеркнули, что отсутствие физической активности и малоподвижный образ жизни становятся главными факторами развития хронических заболеваний у людей старше 75 лет.
Реклама
Отмечается, что участниками эксперимента стали 685 человек, которые в течение года каждую неделю посещали танцы.
Ученые
Реклама
Реклама