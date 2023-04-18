Интересное 18 апреля 2023, 12:23 Португальская ученая Виторино Монтейру: медитации улучшат качество жизни людей с заболеваниями сердца

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Португальские ученые провели исследование и выяснили, что медитативные практики способны улучшить качество жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщил сайт «Ридус».

В эксперименте принимали участие 40 людей с сердечными заболеваниями, их разделили на две группы. У тех, кто посещал еженедельные медитации, снизился уровень тревожности и стресса.

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Отмечается, что спустя четыре месяца регулярных медитативных практик, добровольцы отметили улучшение качества жизни.