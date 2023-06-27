Интересное 27 июня 2023, 15:25 «Ридус»: ученые университета Джонса Хопкинса связали ухудшение обоняния с рисками развития депрессии в старости

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Специалисты Университета Джонса Хопкинса в США провели исследование и выяснили, что проблемы с обонянием могут стать причиной развития депрессии в пожилом возрасте. Об этом сообщил «Ридус».

В эксперименте участвовали более двух тысяч человек старше 70 лет, за их образом жизни наблюдали на протяжении 8 лет. Выяснилось, что люди со значительной потерей обоняния были подвержены наиболее высоким рискам развития депрессивных симптомов.

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Отмечается, что именно проблемы с восприятием запахов могут стать предупреждением возникновения недуга в старости.