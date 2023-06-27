Интересное 27 июня 2023, 15:29 «Ридус»: ученые Харбинского медицинского университета заявили, что чувство одиночества сокращает продолжительность жизни

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Специалисты Харбинского медицинского университета в Китае провели исследование и выяснили, что чувство одиночества способно значительно сократить продолжительность жизни. Об этом сообщил «Ридус».

Ученые проанализировали результаты 90 различных исследований на эту тему, в них участвовали более двух миллионов человек. Выяснилось, что люди, проводящие время в социальной изоляции, чаще умирали от рака и болезней сердца.

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Отмечается, что большинство этих исследований проводилось в странах с высоким уровнем дохода среди населения.

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