Интересное 06 сентября 2023, 17:23 «Ридус»: по игре Stray снимут анимационную адаптацию

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Приключенческая компьютерная игра Stray, разработанная студией BlueTwelve Studios, превратится в анимационный фильм. Об этом сообщил «Ридус».

В данный момент адаптация находится на самой ранней стадии производства, разрабатывается художественное повествование будущего фильма.

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Отмечается, что аниматоры попытаются уловить нечто эмоциональное в этой ленте. Никакой информации о приблизительной дате выхода фильма в кинотеатрах сейчас нет.