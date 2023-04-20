Интересное 20 апреля 2023, 11:44 «Ридус»: объятия и прикосновения способны снизить уровень стресса

Читать 360tv в

Физические прикосновения и объятия являются неотъемлемой частью близких человеческих отношений. О пользе таких проявлений для здоровья сообщил сайт «Ридус».

Объятия способны снизить артериальное давление и уровень кортизола, что позволит человеку избавиться от стресса. Также нежные прикосновения улучшают эмоциональное состояние человека и облегчают боль.

Реклама

Кроме того, лучшим способом восстановления сил и энергии является массаж, который благоприятно влияет на работу нервной системы.