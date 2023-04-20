20 апреля 2023, 11:44
«Ридус»: объятия и прикосновения способны снизить уровень стресса
Физические прикосновения и объятия являются неотъемлемой частью близких человеческих отношений. О пользе таких проявлений для здоровья сообщил сайт «Ридус».
Объятия способны снизить артериальное давление и уровень кортизола, что позволит человеку избавиться от стресса. Также нежные прикосновения улучшают эмоциональное состояние человека и облегчают боль.
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Кроме того, лучшим способом восстановления сил и энергии является массаж, который благоприятно влияет на работу нервной системы.
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