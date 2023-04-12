Интересное 12 апреля 2023, 15:35 «Ридус»: испанские ученые выяснили, что грецкие орехи помогут улучшить внимание у подростков

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Испанские ученые провели исследование и выяснили, что употребление грецких орехов способно улучшить концентрацию и внимание у подростков. Об этом сообщил сайт «Ридус».

По результатам исследования, добавление грецких орехов в ежедневный рацион способствует улучшению качества сна и появлению возможности эффективного выполнения сразу нескольких дел одновременно.

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Также этот продукт благоприятно влияет на подвижный интеллект. Отмечается, что участие в эксперименте принимали 770 подростков.