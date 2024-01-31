Интересное 31 января 2024, 12:38 Ридлайф.ру: прогулка по парку способствует улучшению внимания

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Чтобы улучшить концентрацию и тренировать внимание, можно просто ежедневно гулять по парку или лесу. К такому мнению пришли ученые, работающие в сфере психологии, сообщил Ридлайф.ру.

Они провели исследование, которое показало, что люди лучше справляются со сложными когнитивными задачами после недолгой прогулки на свежем воздухе. Как добавили «Дни.ру», благодаря даже небольшой активности усиливаются процессы исполнительного контроля в мозге человека.

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