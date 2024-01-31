Интересное 31 января 2024, 12:36 Ридлайф.ру: корица помогает укреплять иммунитет и стабилизировать уровень глюкозы

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Корица — не только придает пряный вкус выпечке и напиткам, но и обладает большим количеством полезных свойств. Об этом сообщил Ридлайф.ру.

Во-первых, корица способствует укреплению иммунитета. В период простуд можно добавлять немного пряности в чай, чтобы снизить риск заболеть. Кроме того, полезна она и людям с преддиабетным состоянием. Потому что корица в небольших количествах помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови, добавили «Дни.ру».

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