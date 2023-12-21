Интересное 21 декабря 2023, 16:55 «Ридлайф»: зимой многие люди испытывают быструю утомляемость из-за сезонного аффективного расстройства

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В зимний период многие люди испытывают вялость, подавленность и быструю утомляемость — то есть страдают так называемым аффективным расстройством. Издание «Ридлайф», ссылаясь на заявления ученых, объяснило, что все эти состояния связаны с уменьшением воздействия солнечного света, которое приводит к снижению выработки серотонина (гормона счастья).

Как написали «Дни.ру», холода и отсутствие света сказываются не только на ментальном здоровье, но и на наборе веса. Все дело в том, что из-за минусовых температур многие люди начинают есть более жирную пищу и значительно сокращают физическую активность. Также набор килограммов связан с зимними праздниками, в течение которых люди съедают множество калорийных блюд.