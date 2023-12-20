Интересное 20 декабря 2023, 15:23 «Ридлайф»: во время сна мозг человека сохраняет события прошедшего дня в центрах долговременной памяти

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Во время сна, несмотря на то, что тело расслабляется, наш мозг и организм продолжают работать. Издание «Ридлайф»перечислило несколько удивительных вещей, которые происходят со спящим человеком.

Когда человек засыпает, его мозг начинает активно систематизировать и сохранять все события прошедшего дня в центрах долговременной памяти. В этот же момент он отбрасывает ненужную информацию, чтобы она не мешала обучению и принятию решений в будущем, написали «Дни.ру».

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Также, погружаясь в сон, тело человека начинает менять температуру. Эту нужно для того, чтобы замедлить процессы метаболизма. Таким образом организм может находиться в спящем состоянии часами, не испытывая чувства голода.