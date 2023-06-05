Интересное 05 июня 2023, 16:47 РИАМО: блестящая кожица без изъянов является главным признаком спелой черешни

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При покупке черешни следует обратить внимание на ее внешний вид. Главным признаком здоровой и спелой ягоды является блестящая кожица без изъянов, сообщило РИАМО.

Цвет черешни зависит от сорта и может варьироваться от белого до темно-вишневого. На испорченную ягоду укажут подгнившие участки и маленькие темные пятнышки. Также не следует покупать черешню с тусклой и слишком мягкой кожицей.

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Отмечается, что перед покупкой на рынках не стоит пробовать немытую ягоду — на ней могут остаться следы химикатов.