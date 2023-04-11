11 апреля 2023, 14:51
РИА ФАН: медный купорос позволит избавиться от мха на деревьях
Лишайник и мох на деревьях опасны для будущего урожая и портят весь внешний вид дачи. О том, как от них избавиться, сообщил председатель союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА ФАН.
По словам специалиста, апрель является лучшим временем для обработки дачного участка. Чтобы избавиться от мха и лишая на деревьях, можно использовать раствор из воды и медного купороса. Также защитить растения от вредителей поможет бордоская жидкость.
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Чаплин посоветовал не ограничиваться одними деревьями и для профилактики обработать весь сад.
Сад и огород
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