Интересное 11 апреля 2023, 14:51 РИА ФАН: медный купорос позволит избавиться от мха на деревьях

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Лишайник и мох на деревьях опасны для будущего урожая и портят весь внешний вид дачи. О том, как от них избавиться, сообщил председатель союза дачников, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, апрель является лучшим временем для обработки дачного участка. Чтобы избавиться от мха и лишая на деревьях, можно использовать раствор из воды и медного купороса. Также защитить растения от вредителей поможет бордоская жидкость.

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Чаплин посоветовал не ограничиваться одними деревьями и для профилактики обработать весь сад.