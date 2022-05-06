Режиссер Туминас покинет пост худрука Театра имени Вахтангова

Режиссер Римас Туминас покинет должность художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на официальный сайт учреждения.

Мужчина ушел в отпуск по собственному желанию в начале марта. Это время он проводил в Литве. 6 мая появилась информация об его увольнении.

При этом представители сайта заявили, что увольнение не скажется на работе театра. Новым руководителем станет директор Кирилл Крок.