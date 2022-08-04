Режиссер Стахелски: герой фильма «Джон Уик» может отправиться в космос

Режиссер франшизы «Джон Уик» Чад Стахелски рассказал поклонникам фильма, что главный герой, которого исполнил Киану Ривз, в новой части может отправиться в космос. Об этом написало издание Comicbook.

По словам Стахелски, его возможности кинематографиста позволяют творить в разных направлениях и даже отправлять своих героев в космосческое пространство.

«Путешествие в космос вполне возможно. Мы же работаем с новой киносерией, поэтому мне не нужно следовать лору „Бэтмена“. Я могу делать все, что угодно», — процитировало РИА ФАН слова режиссера.

Стахелски убежден, что привлечь новых зрителей к кинофраншизе поможет как раз-таки гибкость продюсеров и организаторов проекта. Он также сравнил «Джона Уика» с «Форсажем» и отметил, что если там получилось расширить формат кинокартины, то и у его команды должно получиться.

Отмечается, что выход четвертой части «Джона Уика» в мировом прокате запланирован на 24 марта 2023 года.