Режиссер Спилберг выразил слова благодарности за сериал «Игра в кальмара»

Американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг поблагодарил гендиректора Netflix Теда Сарандоса за южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Он отметил, что проект демонстрирует новые правила киноиндустрии. Об это написала «Культуромания».

На премии Гильдии продюсеров США Спилберг отметил, что «Игра в кальмара» поменяла «математику» для всех людей, связанных с киноиндустрией.

«„Игра в кальмара“ пришла и полностью поменяла математику для всех нас. Спасибо, Тед», — процитировало РИА ФАН слова Спилберга.

Режиссер также отметил, что южнокорейский сериал является уникальным даже потому, что смог привлечь массовую аудиторию по всему миру без участия мировых звезд.

«Давным-давно именно отечественные кинозвезды приводили зрителя в кино. Интересно, что сегодня в кино могут быть никому не известные актеры», — резюмировал режиссер.