Режиссер сериала «Заключение» Попов рассказал о главной идее проекта

Режиссер сериала «Заключение» Сергей Попов рассказал о главной идее своего проекта, а также о роли сильных женщин в современном мире. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

Сериал «Заключение» начал транслироваться на Первом канале с 14 июня. По словам Попова, главная мысль в нем — сильная, современная женщина, которой и является главная героиня Вера (Виктория Исакова).

По сюжету Вера, работая хирургом, попадает под следствие. На нее завели уголовное дело по статье о распространении наркотических веществ. Героиня начинает сотрудничать со следователем Пахомовым (Дмитрий Куличков) и помогает ему раскрывать параллельно другое преступление.

Попов отметил, что все события, показанные в сериале, от начала и до конца вымышленные.

«Это художественный вымысел. Но у Насти (сценариста) обычно есть какие-то заготовки, периодически она пишет маленькие новеллы. И мы выбрали те, которые больше подходят для нашей истории. Помимо историй было важно, чтобы у персонажей развивались отношения, и они работали бы на общую канву сериала», — сказал режиссер.

Он также отметил, что этот сериал рассказывает о женщине, попадающей сегодня в мировые тренды. Главная актриса Виктория Исакова как раз из числа таковых.

«Вика сама производит впечатление волевой сильной барышни, но при этом она удивительно тонкая, хрупкая, звонкая и очень ранимая. Поэтому я и обратился к ней так: „Давай, ты сыграешь женщину, которую все принимают за комиссара, а на самом деле она очень нежная, ранимая и одинокая в этом большом городе“», — заключил Попов.