Режиссер Ридли Скотт заявил, что «Бегущий по лезвию» обзаведется собственным сериалом

Режиссер Ридли Скотт раскрыл информацию по поводу культовой антиутопии «Бегущий по лезвию». По его словам, этот проект в скором времени обзаведется собственным сериалом. Об этом кинематографист сообщил в недавнем интервью для BBC Radio.

Кроме того, свой собственный телепроект получит легендарный инопланетный монстр «Чужой». Сейчас для проектов написан сценарий пилотных эпизодов. Первый сезон «Бегущего» будет состоять из 10 серий, каждая из которых будет длиться около часа. Об этом сообщил «Ридус».

Также режиссер рассказал о деталях «Чужого». Шоураннером проекта выступит Ной Хоули, который работал над «Фарго» и «Кости». Телесериал станет спин-оффом, а история будет развиваться на Земле. По словам режиссера, на телеэкраны выйдет сезон, состоящий из 10 серий продолжительностью один час.

О том, на какое число запланирован выпуск новых проектов, пока не известно. Производство сериалов пока находится на начальной стадии.