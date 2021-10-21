Режиссер Ридли Скотт дал интервью перед премьерой картины «Последняя дуэль»

Режиссер Ридли Скотт рассказал о съемках новой кинокартины «Последняя дуэль», которую он разделил на главы и представил глазами трех героев. Интервью с ним опубликовал сайт kp.ru.

Скотт отметил, что главное в истории фильма — дуэль двух рыцарей и то, почему она произошла. Ему показалось отличной идея о представлении событий с трех разных точек зрения. Самая важная из них оказалась у героини Маргариты, которую исполнила актриса Джоди Комер. С точки зрения ее мужа (Мэтт Дэймон), она ему изменила. А с точки зрения человека, который совершил изнасилование (Адам Драйвер), изнасилования никакого и не было.

Скотт отметил, что действия многих его фильмов происходят в будущем или в прошлом. В обоих случаях ему надо изобретать экранный мир заново.

«Именно так! Когда снимал „Гладиатора“, меня спрашивали: как я изучал Римскую империю? Я отвечал: „Никак!“. Просто смотрел на картины и представлял, как можно их оживить. Главной инвестицией в карьеру я считаю учебу в очень хорошей художественной школе. Она питает меня все это время. А в киношколу я даже не заходил. Я рассматриваю картины, и идеи приходят мне в голову. Так и работаю. Ну и не забывайте, что у меня лучшие в мире художники-постановщики, художники по костюмам и операторы — так что у меня очень легкая работа, я просто сижу и пью кофе. Это шутка, надеюсь, вы поняли», — сообщил он.

Режиссер рассказал, что высоко оценил сценарий для «Последней дуэли», который написали Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. По его словам, он был настолько специфичен и хорош, что менять его не было смысла.

При выборе актеров Скотт отметил, что не просит их читать роль. Он просто разговаривает с кандидатами о жизни и смотрит, насколько они изобретательны и непринужденны.