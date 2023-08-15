Интересное 15 августа 2023, 00:15 Режиссер Радзюкевич заявил, что в Выборге и Калининграде царит европейская атмосфера

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Чтобы запечатлеть европейскую атмосферу, стоит проводить съемки в Выборге, Калининграде и Санкт-Петербурге. Такой информацией поделился актер театра и кино, режиссер Эдуард Радзюкевич, сообщил NEWS.ru.

В этих городах можно красиво выстроить как общий план, так и крупный. То, как снимать кино, должен определиться режиссер, поставив перед собой ряд задач.

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«Здесь все зависит от поставленных задач, сценария и художника, кто как видит. Мне кажется, если говорить про атмосферу Европы, подойдут Выборг, Калининград, Санкт-Петербург», — отметил Радзюкевич.