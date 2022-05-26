26 мая 2022, 21:09
Режиссер Мегердичев прокомментировал идею создания русского «Оскара»
Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков предложил учредить российскую версию премии «Оскар». Режиссер «Движения вверх» Антон Мегердичев прокомментировал эту идею. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Михалков в ходе Евразийского экономического форума заявил, что Западная премия стала слишком политизированной. По этой причине кинематограф нуждается в альтернативе. Мегердичев заявил, что идея является хорошей, однако премия должна получить престиж.
«Если это будет работать, я только „за“. Чтобы она была престижная такая же, и чтобы призы эти по-настоящему влияли на карьеру людей, которые их получают», — пояснил он.