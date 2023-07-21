21 июля 2023, 19:55
Режиссер Лосихин раскритиковал забастовку актеров Голливуда
Режиссер Лосихин заявил, что участники забастовки актеров Голливуда получают гонорар
Бастующие в Голливуде актеры наверняка делают это не просто так. Таким мнением поделился актер и режиссер Алексей Лосихин. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист пояснил, что участники забастовки наверняка получают за нее гонорар. Особенно это касается именитых знаменитостей.
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«Я думаю, что у этой забастовки тоже есть определенное финансирование. Известные, медийные актеры, которые поддерживают это все так или иначе получают гонорар за этой все», — отметил он.
Забастовки
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