Интересное 21 июля 2023, 19:55 Режиссер Лосихин раскритиковал забастовку актеров Голливуда Режиссер Лосихин заявил, что участники забастовки актеров Голливуда получают гонорар

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Бастующие в Голливуде актеры наверняка делают это не просто так. Таким мнением поделился актер и режиссер Алексей Лосихин. Об этом сообщило ИА НСН.

Специалист пояснил, что участники забастовки наверняка получают за нее гонорар. Особенно это касается именитых знаменитостей.

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«Я думаю, что у этой забастовки тоже есть определенное финансирование. Известные, медийные актеры, которые поддерживают это все так или иначе получают гонорар за этой все», — отметил он.