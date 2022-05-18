18 мая 2022, 15:13
Режиссер Кроненберг заявил, что разочаровался в Netflix
Канадский режиссер Дэвид Кроненберг, получивший известность благодаря картинам «Видеодром» и «Муха», признался в разочаровании студией Netflix после совместной работы. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на Variety.
По его словам, сервис отличается излишним консерватизмом. Он подчеркнул, что Netflix не ориентирован на творчество, а занимается лишь штамповкой популярных картин.
«Netflix часто показывает очень интересные сериалы из Южной Кореи и Финляндии, которые якобы являются их оригинальным продуктом, но на деле они его приобрели. Когда же дело доходит до собственного производства контента, они становятся очень консервативны», — пояснил Дэвид Кроненберг.