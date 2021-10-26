Режиссер Кристофер Нолан назвал фильм «Дюна» истинным удовольствием

Режиссер фильмов «Довод», «Темный рыцарь» Кристофер Нолан рассказал, что посмотрел фильм «Дюна» не один раз. По его словам, кинокартина Дени Вильнева во время каждого просмотра приносит «истинное удовольствие». Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на подкаст «The Director’s Cut».

«Я имел удовольствие посмотреть фильм уже несколько раз, и каждый раз я открываю для себя что-то новое: детали мира и то, как все сделано для большого экрана. Это истинное удовольствие и настоящий подарок для киноманов во всем мире», — подчеркнул кинорежиссер.

Он также выделил в блокбастере «прекрасное сочетание живой съемки и компьютерной графики». Новая «Дюна» прекрасно знакомит молодежь с самим романом, а его фанатов вдохновляет на повторное прочтение.

Книга «Дюна» рассказывает о борьбе могущественных кланов за «специю» — ценнейший во вселенной ресурс, который добывается на единственной планете под названием Арракис.