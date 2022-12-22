Интересное 22 декабря 2022, 04:14 Режиссер Кэмерон рассказал о возможном продолжении франшизы «Терминатор»

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Франшиза «Терминатор» может получить продолжение. Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что на данный момент стартовало обсуждение возможных съемок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на подкаст Smartless.

«Если бы я снял еще одного „Терминатора“, то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается», — отметил режиссер.

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Однако, по его словам, на данный момент нельзя дать точных прогнозов, начнется ли работа над фильмом. Но Кэмерон подчеркнул, что хотел бы затронуть в новой картине тему искусственного интеллекта.

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