22 декабря 2022, 04:14
Режиссер Кэмерон рассказал о возможном продолжении франшизы «Терминатор»
Франшиза «Терминатор» может получить продолжение. Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что на данный момент стартовало обсуждение возможных съемок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на подкаст Smartless.
«Если бы я снял еще одного „Терминатора“, то, возможно, попытался бы снова запустить франшизу, что в настоящий момент обсуждается», — отметил режиссер.
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Однако, по его словам, на данный момент нельзя дать точных прогнозов, начнется ли работа над фильмом. Но Кэмерон подчеркнул, что хотел бы затронуть в новой картине тему искусственного интеллекта.
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