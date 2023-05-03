Интересное 03 мая 2023, 11:54 Режиссер Казанцев рассказал о правдоподобных деталях в сериале «На дне» Режиссер Борис Казанцев: правдоподобные детали в сериале выполняют «украшательскую» роль

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На видеосервисе Premier стартовал показ нового сериала «На дне», режиссером которого стал Борис Казанцев. О правдоподобных деталях в комедийной истории он рассказал в беседе с «ФедералПресс».

По словам режиссера, выдуманных деталей в сериале существенно больше, чем реальных. При этом съемочная группа решила не скрывать реальный адрес дома, который находится рядом с местом жительства Горького.

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Также в сериале показан факт того, что с главной улицы Нижнего Новгорода неоднократно пытались украсть бронзовую козу. Казанцев подчеркнул, что все правдоподобные детали в картине выполняют «украшательскую функцию».