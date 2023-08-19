Интересное 19 августа 2023, 01:20 Режиссер Кауфман раскритиковал голливудские фильмы

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Фильмы, которые выпускают в Голливуде в последние годы, являются «мусором». Таким мнением поделился лауреат премии «Оскар», режиссер и сценарист Чарли Кауфман, сообщил RuNews со ссылкой на Screen Rant.

Кауфман пояснил, что «мусорные» проекты приносят наибольшее количество денег. При этом большинство режиссеров и актеров устраивает работа над некачественными фильмами.

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Зрителей, добавил режиссер, привлекают рекламные компании, которые разворачивают вокруг картин.

«Даже несмотря на то, что рекламная кампания представлена таким образом, что можно предположить, что их кормят чем-то ценным, это не так», — отметил он.