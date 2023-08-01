Интересное 01 августа 2023, 22:53 Режиссер Герман-младший назвал деньги проблемой киноиндустрии

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В России выделяют большие средства на киноиндустрию, однако вложения не идут на пользу. Таким мнением поделился режиссер Алексей Герман — младший, сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, в данной сфере сильно растут зарплаты. Однако такие изменения, отметил режиссер, являются скорее негативными. Он подчеркнул, что качество проектов не становится лучше, несмотря на то, что средняя стоимость картин выросла со 100 миллионов до 250 миллионов рублей.

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«То, что я вижу: в стране много денег на производство контента, но очень часто его делают неряшливо», — отметил Герман-младший.