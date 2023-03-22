Интересное 22 марта 2023, 16:06 Режиссер Гай Германика будет работать над сериалом про княгиню Ольгу

Читать 360tv в

Режиссер и телеведущая Валерия Гай Германика планирует снять историческую драму «Княгиня Ольга». Всего выйдет восемь серий проекта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Марс Медиа».

Съемки сериала стартуют в середине лета. Проект будет выполнен по заказу Первого канала. В работе задействуют оператора Геннадия Успангалиева и художника-постановщика Антона Поликарпова.

Реклама

Сейчас съемочная группа занимается поиском актеров. По словам режиссера, она давно хотела поработать над исторической картиной, написало ИА НСН.

Реклама