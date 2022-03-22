Режиссер Фрэнсис Коппола похвалил «Дедпул» с Райаном Рейнольдсом

Фильм «Дедпул» 2016 года с актером Райаном Рейнольдсом в главной роли получил высшую похвалу от режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Об этом написало издание Variety.

Если ранее Коппола критиковал проекты компании Marvel, то фильм «Дедупул» он назвал «просто потрясающим».

«Кино должно рассказывать о современной жизни и помогать нам понять, что происходит», — процитировала «Газета.ru» слова режиссера.

Оскароносный режиссер Мартин Скорсезе также критиковал фильмы Marvel, называя их продукты «без смысловой составляющей».