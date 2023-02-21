Интересное 21 февраля 2023, 18:58 Режиссер Финчер рассказал, выйдет ли новый сезон «Охотника за разумом» Режиссер Финчер заявил, что не планирует снимать новый сезон «Охотника за разумом»

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Сериал «Охотник за разумом» не получит продолжение. Такой информацией поделился режиссер Дэвид Финчер. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

Стриминговый сервис Netflix закрыл данный проект. По словам режиссера, он гордится прошлыми сезонами сериала. Однако работа над проектом вызвала серьезные финансовые затраты.

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«По мнению Netflix, мы не привлекли достаточно большую аудиторию, чтобы оправдать инвестиции. Я их не виню, они пошли на риск», — заявил Дэвид Финчер.

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