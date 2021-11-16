Режиссер фильмов о Гарри Поттере задумался о выпуске трехчасовой версии киноленты

Режиссер Крис Коламбус, снявший первые две части фильмов о Гарри Поттере, заявил, что желает представить зрителям трехчасовую версию «Философского камня». По словам постановщика, изначально хронометраж этой части истории о волшебнике составлял 172 минуты, однако после он был обрезан, написал сайт ScreenRant.

Оригинальная кинолента была представлена тестовой аудитории в Чикаго. Несмотря на то, что дети ее оценили, родителям фильм показался слишком длинным. Практически полчаса отснятого материала было удалено до выхода в прокат, сообщило РИА ФАН.

«Мы должны вернуть Пивза в сюжет, которого вырезали из фильма!» — ответил Коламбус журналистам.

Пивз — это озорной полтергейст, который иногда посещает школу чародейства и волшебства Хогвартс. В трехчасовой версии фильма его сыграл актер Рик Майолл.