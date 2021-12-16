16 декабря 2021, 17:07
Режиссер фильма «Дюна» займется экранизацией еще одного фантастического романа
Дени Вильнев снимет фильм по книге Артура Кларка «Свидание с Рамой»
Режиссер Дени Вильнев, снявший «Дюну» по книге Фрэнка Герберта, в скором времени приступит к экранизации еще одного фантастического романа. Речь идет о научно-фантастической работе Артура Кларка «Свидание с Рамой», написало издание The Hollywood Reporter.
По сюжету группа космических исследователей, которым дали поручение перехватить инопланетный корабль, держит путь в Солнечную систему. Опасная миссия может привести их к первой встрече человечества с инопланетными существами, сообщила «Экономика сегодня».
Продюсером фантастической киноленты выступит голливудский актер Морган Фриман.
Писатель Артур Кларк также известен сценарием, написанным для знаменитого фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея».