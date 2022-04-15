Режиссер фильма «Бабки» Владимиров рассказал об отношении к соцсетям и о родстве с Алисой Фрейндлих

Режиссер, снявший фильмы «Бабки» и «Родители строгого режима», Никита Владимиров рассказал о том, почему не сидит в социальных сетях, а также о родстве с народной артисткой СССР Алисой Фрейндлих, которая является его бабушкой. Об этом написал «Петербургский дневник».

По слова кинемотографиста, его нет ни в каких социальных сетях. Он не регистрирует аккаунты не потому, чтобы сохранить комфорт знаменитых родственников, а потому, что не видит в этом необходимости.

«Не в этом дело. Это ведь такая ловушка — жить в роли внука Алисы Фрейндлих. Когда тебе периодически говорят: „Ты должен помнить, что у тебя уважаемые родственники, поэтому тебе не надо себя вот так вести, чтобы не опозорить фамилию“. И, с одной стороны, это звучит логично, но одновременно накладывает замок, из-за чего ты не можешь быть собой», — сообщил Владимиров.

Он также добавил, что статус «внука Фрейндлих» не всегда помогает заполучить знаменитых актеров, потому как каждому артисту в первую очередь важен сценарий.

«Родство может укоротить путь, но итоговый ответ всегда будет зависеть от сценария. Потому что любой актер, как и любой режиссер, может сколько угодно хорошо относиться к Алисе Бруновне, но выбирает те роли, которые ему интересны, и работу с теми режиссерами, с которыми ему интересно», — резюмировал режиссер.