Интересное 21 июля 2023, 18:47 Режиссер Джеймс Кэмерон назвал несостоятельными сценарии от нейросетей

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Сценарии, созданные нейросетями, являются «словесным салатом», не более. Таким мнением поделился оскароносный режиссер Джеймс Кэмерон. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на CTV.

По словам режиссера, нейросети не смогут заменить живых сценаристов. Он подчеркнул, что нейросеть создает работы на основе уже существующих материалов, поэтому не может отличиться оригинальностью.

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«Давайте подождем 20 лет, и если ИИ получит „Оскар“ за лучший сценарий, я думаю, мы должны отнестись к нему серьезно», — отметил он.