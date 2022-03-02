Режиссер Бортко заявил, что уход Голливуда поднимет российское кино на новый уровень

Режиссер, народный артист России Владимир Бортко заявил, что отказ Голливуда показывать свои фильмы в российских кинотеатрах открывает новые возможности для отечественного кинематографа. Об этом сообщило РИА ФАН.

Бортко также отметил, что потеряют от этого больше всего сами американские киностудии.

«С морально-этической точки зрения только лучше станет. С точки зрения экономики Голливуд потеряет миллиард, который раньше зарабатывали на нас. Но это означает, что мы сейчас должны резко увеличить производство собственных кинофильмов. И, поверьте мне, это количество потом сразу даст и качество. Понятно, что американцы делают лучше фильмы, тем не менее, количество, которое будет увеличено, может увеличить и качество. Таким образом, кинотеатры будут наши, и таких, которые рады возрождению российского кино, 99,9%», — заявил он.

Ранее стало известно, что компании Warner Bros., Walt Disney заявили о приостановке поставок своей продукции в российские кинотеатры.