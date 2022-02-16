Режиссер Бондарчук исполнит роль Федора Конюхова в фильме «Повелитель ветра»

Съемки фильма о путешественнике Федоре Конюхове начнутся в России в апреле. Главную роль в картине исполнит российский актер, режиссер Федор Бондарчук. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на «Кинопоиск».

Сюжет фильма будет посвящен кругосветному путешествию Конюхова на воздушном шаре, которое произошло в 2016 году. В качестве режиссера картины выступит Игорь Волошин, который получил известность благодаря работе над сериалом «Коса».

Бондарчук также совместно с Александром Андрющенко, Денисом Баглаем и Михаилом Врубелем выступит в качестве продюсера. Компании «Водород» и Art Pictures Studio будут работать над картиной. Информации о дате выхода фильма пока не поступало.

Федор Конюхов является известным российским путешественником, который совершил более 50 экспедиций, пять кругосветных путешествий и установил 25 мировых рекордов.

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