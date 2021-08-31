Режиссер Балагов сообщил о завершении съемок пилота «The Last of Us»

Завершены съемки пилота сериала «Одни из нас» («The Last of Us»), по компьютерной игре для телеканала НВО. Об этом сообщил в Instagram российский режиссер Кантемир Балагов, который и занимался проектом, написала «Газета.ru».

«Работа завершена. Я очень благодарен за предоставленную возможность. Это был замечательный опыт со своими взлетами и падениями. С большой любовью к моей команде», — подписал под постом режиссер.

Он также выразил слова благодарности Педро Паскалю, который снимался в «Игре престолов», сценаристу игры Нилу Дракманну, кинооператору Ксении Середе и другим. Режиссер добавил, что возвращается домой из Канады, где проходили съемки.