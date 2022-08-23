Режиссер американской «Иронии судьбы» рассказал о покупке прав на пьесу Рязанова

Кинорежиссер Марюс Вайсберг, автор американского ремейка «Ирония судьбы, или С легким паром!» заявил, что приобрел права на пьесу Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «С легким паром! Или Однажды в новогоднюю ночь…». Об этом сообщил «Абзац».

Режиссер заявил, что благодаря приобретению прав он имеет все полномочия на экранизацию проекта. При этом мужчина заявил, что данный фильм нацелен на новое поколение и рассчитан в основном на западный рынок.

«У нас официально куплены у Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского права на оригинальную пьесу, поэтому никаких проблем с правами тут быть не может», — сказал Вайсберг.